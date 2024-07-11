السعودية | بـ49 مئوية.. “الأحساء وحفر الباطن والصمان” تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ49 مئوية.. “الأحساء وحفر الباطن والصمان” تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الأحساء وحفر الباطن والصمان سجلت أعلى درجة حرارة 49 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 48 مئوية في الخرج ورفحاء والدهناء، و47 درجة في الرياض وبريدة والمجمعة والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها أبها 19 درجة والباحة 20 مئوية.
وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن تُوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة).
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