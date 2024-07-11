شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : اربع موجات حارة في يوليو وأغسطس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أن حرارة الاجواء عادة يقسمها العرب إلي قسمين وهم الصيف والقيظ ، الصيف يكون بداية الحرارة والقيظ شدة الحرارة .

وأضاف الزعاق عبر قناة “العربية” أن بداية الحرارة عادة ماتكون اخر فصل الربيع ، ولهذا العرب يسمون الربيع صيفاً ، والقيظ شدة الحرارة يقسمون القيظ إلي قسمين فاتحة القيظ ومدتها 26 يوم وجمرة القيظ ومدتها 26 يوماً .

ويتابع الزعاق قائلاً ، بهذا يكون المجموع 52 يوم يحتضنهم شهري يوليو واغسطس ، وفي هذين الشهرين يعطينا اربع موجات حارة ، موجتين يسميهم العامة صباغ اللون، ومدتين يسموهم العامة طباخ التمر .

وينوه الزعاق بأنه احيانا تتقدم هاتين الموجتين تتقدم عن يوليو وتتأخر عن شهر اغسطس ولهذا يؤثر علي الفاكهة الصيفية مثل العنب والتين والرمان ، فهم يحتاجوا الي حرارة موزونة .