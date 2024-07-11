شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوريلسوخ أوخنا، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.