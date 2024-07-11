شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم" تستهدف 80% للمشاركة الأسرية في العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب رفع نسبة مشاركة الأسرة في العملية التعليمية إلى 80% بحلول العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذًا لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبهدف تحسين مخرجات التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

وتسعى الهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال أربعة معايير رئيسية: مناقشة أولياء الأمور لتقدم أبنائهم الدراسي مع المدرسة، والحضور عند استدعاء المدرسة، والمشاركة في مجلس المدرسة الإداري، والمشاركة التطوعية في الأنشطة المدرسية. مشاركة الأسرة وأشارت الهيئة إلى أن مشاركة الأسرة حاليًا تعد منخفضة مقارنة بالدول المرجعية، مما يؤثر سلبًا على أداء الطلاب.

وللتغلب على هذا التحدي، أطلقت الهيئة مشروع ”مستقبلهم“ الذي يهدف إلى إعادة تعريف دور أولياء الأمور في التعليم العام، وزيادة وعيهم وتمكينهم وإشراكهم في العملية التعليمية.

ويهدف المشروع إلى تطوير ذاتي لأولياء الأمور، وتغيير النظرة السائدة بأن التعليم مسؤولية المدارس فقط. تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة كما أعلنت الهيئة عن تطبيق "مستقبلهم" الذي يمكن أولياء الأمور من متابعة مستوى أبنائهم التحصيلي ومقارنته بأداء عينة وطنية، والاطلاع على الاختبارات الوطنية والدولية المؤهلة لأبنائهم، وتعزيز خبراتهم في بناء شخصيات أبنائهم وتنمية حس المواطنة والمسؤولية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ورفع مستوى مخرجات التعليم في المملكة.