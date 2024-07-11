شكرا لقرائتكم خبر عن تهاني البيز.. مسيرة علمية وقيادية ترفع اسم المملكة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تزخر المملكة بالعديد من النماذج القيادية النسائية المشرفة، التي تفتخر بها المملكة العربية السعودية داخل أراضي الوطن وخارجها.
ويأتي اسم البروفيسورة تهاني البيز لينضم إلى قائمة أهم القيادات النسائية بالمملكة، بعد إعلان تعيينها ملحقًا ثقافيًا في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
أبرز العضويات
وإضافة إلى مناصبها القيادية، شغلت أ.د.تهاني البيز العديد من العضويات خلال مسيرتها المهنية أبرزها:
ويأتي اسم البروفيسورة تهاني البيز لينضم إلى قائمة أهم القيادات النسائية بالمملكة، بعد إعلان تعيينها ملحقًا ثقافيًا في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مسيرة علمية مشرفةتمتلك أ.د. تهاني بنت عبد العزيز البيز مسيرة علمية وعملية طويلة، تنوعت بين العمل الأكاديمي والإداري وأشرفت على العديد من رسائل الدراسات العليا بجامعة جدة، كما شغلت العديد من المناصب القيادية والأكاديمية أبرزها:
- الملحق الثقافي في إيطاليا ودول الإشراف (اليونان ومالطا).
- مستشار التعاون الدولي بوزارة التعليم.
- وكيل الوزارة للبرامج التعليمية في وزارة التعليم.
- مستشار وزير التعليم.
- وكيلة كلية التربية بجامعة جدة.
- وكيلة معهد اللغة الانجليزية.
- عضو لجنة قيادات وزارة التعليم.
أبرز المناصب القياديةوتحمل أ.د.تهاني البيز درجة الدكتوراه في تعليم اللغة الإنجليزية من جامعة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الولايات المتحدة الأميركية، والماجستير في التربية من الجامعة ذاتها، والبكالوريوس في اللغة الإنجليزية من كلية التربية في جدة.
أبرز العضويات
وإضافة إلى مناصبها القيادية، شغلت أ.د.تهاني البيز العديد من العضويات خلال مسيرتها المهنية أبرزها:
- عضو مجلس الأمناء بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
- عضو لجنة قيادات وزارة التعليم.
- عضو لجنة تحقيق كفاءة الإنفاق بوزارة التعليم.
- عضو اللجنة التنفيذية بالمركز السعودي. لإعداد وتمكين رواد الأعمال بجامعة جدة.
- عضو اللجنة الاستشارية العليا بجامعة جدة.