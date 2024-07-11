شكرا لقرائتكم خبر عن تهاني البيز.. مسيرة علمية وقيادية ترفع اسم المملكة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية