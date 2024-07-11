شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصناعة تنفذ 449 جولة رقابية على المواقع التعدينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية 449 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي، ووجهت 764 إنذارًا على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر يونيو الماضي شملت 116 جولة على المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و104 جولات في منطقة الرياض، و56 جولة في منطقة المدينة المنورة، و38 جولة في منطقة عسير، و34 جولة في منطقة تبوك، و32 جولة في منطقة نجران، إضافة إلى 18 جولة على المواقع التعدينية في كل من منطقة جازان ومكة المكرمة، و15 جولة في منطقة القصيم، و9 جولات في منطقة الجوف، كما شملت 7 جولات في منطقة حائل، وجولة واحدة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية.

وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية؛ ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.