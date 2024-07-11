شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة أضم" تنفذ ورشة عمل إرشادية عن أهمية السجلات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

برنامج حصر المزارع

الدمام - شريف احمد - نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم ورشة عمل إرشادية عن ”أهمية السجلات الزراعية“ وذلك بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبد الرحمن المالكي، أن ورشة العمل تطرقت إلى أهمية السجلات الزراعية في «الحصول على الخدمات الزراعية» واستعراض أهم المعوقات والتحديات التي يواجهها المزارع للحصول على الإعانات الزراعية.وبيّن "المالكي" أن الورشة تسعى للتعريف ببرنامج حصر المزارع والمستجد في آلية تدقيق طلبات منصه ريف السعوديه، والتعريف باهميه برنامج حصر المزارع وجمع قاعده بيانات متكامله للمنطقه كذلك شرح ماهو جديد في المنصه الزراعيه الريفيه «ريف».وتأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الريفية الزراعية المستدامة في محافظة اضم، وتسهيل اعمال الفنيين الزراعيين في جمع البيانات عن الحيز الزراعي والتعرف على المزارع وموقعها ميدانيا، وتعزيز القدرات الزراعية لدى المزارعين، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة لتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.