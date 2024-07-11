شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة بجمهورية المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند، أمس الأربعاء، الدورة العلمية التأصيلية الثانية في شرح كتاب التوحيد للدعاة والأئمة، التي أقيمت في جمهورية المالديف واستمرت لمدة يومين بمقر وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة المالديفية ماليه، بحضور وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد شهيم علي سعيد، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية، حيث تم توزيع شهادات للمشاركين في الدورة البالغ عددهم 150 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلاب وطالبات الجامعات بالمالديف.



وشارك في تقديم هذه الدورة عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عادل بن محمد السبيعي، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي، وتناولت موضوعات تتعلق بالعقيدة والتوحيد وبيان منهج أهل السنة والجماعة والشرك وأنواعه وقيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.وقدم المشاركين الشكر والتقدير لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة في جمهورية المالديف ولوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إقامة البرامج الدعوية والتوعوية المختلفة التي تخدم مسلمي المالديف وتسهم في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال والتسامح في مختلف دول العالم.