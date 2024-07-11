شكرا لمتابعة خبر عن إعلان الجدول الزمني لبرامج البورد السعودي بالاختصاص الدقيق والرئيس للصيدلة السريرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي في الاختصاص الدقيق، والاختصاص الرئيس في الصيدلة السريرية للعام الأكاديمي2025م.

وأوضحت “الهيئة”، أن التقديم يستمر حتى نهاية يوم 28 يوليو 2024م، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 5 و26 أغسطس 2024م، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية يوم 26 أغسطس 2024م.

وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 28 أكتوبر 2024م، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم في يوم 3 نوفمبر 2024م، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 30 نوفمبر 2024م، على أن تكون بداية البرنامج التدريبي في يوم 1 يناير 2025م.