شكرا لمتابعة خبر عن طائرة الخطوط السعودية تتعرض لحريق أثناء هبوطها في مطار بشاور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت طائرة الخطوط السعودية من طراز A330R لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بشاور قبل قليل، نتج عنه خروج الطائرة من المدرج.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات، حيث تم إيقاف الطائرة على الفور وإبلاغ الجهات المعنية، في الوقت الذي تم إنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة من خلال مزلقة الإخلاء بسلام.

وأشارت إلى أنه تخضع الطائرة الآن للتقييم الفني من قبل المختصين، حيث تجري عملية الإصلاحات والفحوصات الشاملة ومن ثم الاختبارات التي تضمن سلامتها.

والطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 والتي أقلعت من الرياض RUH إلى بشاور PEW.