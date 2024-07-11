شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس على جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الخميس من رياح شديدة.

وبين أن الرياح تصل سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظة جدة. طقس جدة كما تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج، موضحًا أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كان نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الخميس. طقس الرياض وذكر أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، شاملة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

كما تشمل، الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.