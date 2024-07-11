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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عالمي.. نحال سعودي يحصد لقب الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقق النحال السعودي خالد حسن الأبيض إنجازًا عالميًا جديدًا للمملكة بفوزه بالمركز الأول في المسابقة الدولية لجودة العسل المتبلور لعام 2024م التي تُنظم سنويًا لاختيار العسل الأفضل جودة في العالم، وتقام في العاصمة البريطانية لندن.
وهنأت الجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة الشرقية النحال "الأبيض" على هذا الإنجاز، مبينة أن هذا التفوق يؤكد جودة وتميز العسل السعودي على المستوى العالمي.
وبين النحال "الأبيض"، أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا لأبناء الوطن، ويسهم في رفع قيمة المنتج السعودي على مستوى العالم.
وأكد أن المنافسة خلال المسابقة كانت قوية للغاية، خاصةً أنها ضمت أكثر من 33 دولة، والعديد من النحالين في العالم، موضحًا أن فوزه بالمركز الأول جاء عن عسل ”فرشة الزجاج“، وهو عسل نادر، يتميز بالأنزيمات العالية، ومضادات الأكسدة.
وذكر أن هذه الجائزة تسهم في تعزيز مكانة العسل السعودي على مستوى العالم، وأنها تلفت نظر جميع النحالين والدول المشاركة إلى جودة المنتج السعودي، ورفع اسم المملكة عاليًا.
وأشار إلى تطور مهاراته في تربية النحل وإنتاج العسل، من خلال حضور المؤتمرات والدورات وورش العمل الدولية والمحلية، والنقاش مع مختلف النحالين من بعض الدول، والتعرف على أفضل طرق الإنتاج.
وأكد أن قطاع النحل في المملكة يشهد تطورًا سريعًا، مع كثرة دخول نحالين جدد، موضحًا أن الجمعية التعاونية للنحالين تعمل على تطوير وتدريب النحالين وإرشادهم على أفضل طرق الإنتاج.
يذكر أن النحالة السعودية، دينا العبد رب الرضا، فازت بميداليتين ذهبيتين في مسابقة العسل الدولية بلندن العام الماضي 2023 في فئتين مختلفتين، الأولى لعسل المانجروف والثانية لعسل السدر.
وهنأت الجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة الشرقية النحال "الأبيض" على هذا الإنجاز، مبينة أن هذا التفوق يؤكد جودة وتميز العسل السعودي على المستوى العالمي.
النحالون السعوديونوذكرت أنه إضافة جديدة لسجل النجاحات التي يحققها النحالون السعوديون في المحافل الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كمنتج ومصدر للعسل الطبيعي عالي الجودة.
وبين النحال "الأبيض"، أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا لأبناء الوطن، ويسهم في رفع قيمة المنتج السعودي على مستوى العالم.
وأكد أن المنافسة خلال المسابقة كانت قوية للغاية، خاصةً أنها ضمت أكثر من 33 دولة، والعديد من النحالين في العالم، موضحًا أن فوزه بالمركز الأول جاء عن عسل ”فرشة الزجاج“، وهو عسل نادر، يتميز بالأنزيمات العالية، ومضادات الأكسدة.
أفضل طرق إنتاج العسلوبيّن أبرز العوامل التي ساعدته على الفوز بهذه الجائزة، هي جودة المنتج، والمتابعة المباشرة لخلايا النحل، وإنتاج العسل من المزارع العضوية، إضافةً إلى حضور العديد من المؤتمرات والمسابقات الدولية، والتعرف على أفضل طرق إنتاج العسل بجودة عالية.
وذكر أن هذه الجائزة تسهم في تعزيز مكانة العسل السعودي على مستوى العالم، وأنها تلفت نظر جميع النحالين والدول المشاركة إلى جودة المنتج السعودي، ورفع اسم المملكة عاليًا.
وأشار إلى تطور مهاراته في تربية النحل وإنتاج العسل، من خلال حضور المؤتمرات والدورات وورش العمل الدولية والمحلية، والنقاش مع مختلف النحالين من بعض الدول، والتعرف على أفضل طرق الإنتاج.
أفضل الممارسات في تربية النحلوبشأن أفضل الممارسات التي يتبعها في تربية النحل والعناية بخلاياه، قال: إنه يحرص على العناية بالنحل، وضمان خلوه من الأمراض، ناصحًا من يرغب في دخول مجال تربية النحل بالصبر والمتابعة المباشرة، والحصول على الدورات الكافية.
وأكد أن قطاع النحل في المملكة يشهد تطورًا سريعًا، مع كثرة دخول نحالين جدد، موضحًا أن الجمعية التعاونية للنحالين تعمل على تطوير وتدريب النحالين وإرشادهم على أفضل طرق الإنتاج.
يذكر أن النحالة السعودية، دينا العبد رب الرضا، فازت بميداليتين ذهبيتين في مسابقة العسل الدولية بلندن العام الماضي 2023 في فئتين مختلفتين، الأولى لعسل المانجروف والثانية لعسل السدر.