شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تطلق مبادرة "التكنولوجيا الحيوية من أجل زراعة مستدامة" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم الخميس، مبادرتها "التكنولوجيا الحيوية من أجل زراعة مستدامة"، لتعزيز المعرفة لدى الخبراء والمختصين، وتطوير مهاراتهم في مجال توظيف التكنولوجيا الحيوية للإسهام في تنمية الزراعة المستدامة وترشيد الاستفادة من الموارد الطبيعية. دعم قدرات العاملين بالمجال الزراعي ودعت المنظمة جميع الشركاء والمعنيين بالمجال إلى التعاون في تنفيذ هذه المبادرة، التي تشمل تنظيم سلسلة من الأنشطة لبناء قدرات العاملين في المجال الزراعي لتوظيف آليات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في مقاومة الآفات والأمراض، ودورات تدريبية لتعزيز الإنتاجية الزراعية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من تلوث البيئة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.



