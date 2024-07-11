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النائب العام: تسريع قضايا السجناء وتكثيف الجولات التفتيشية على السجون

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة الباحة اليوم، والوكلاء المساعدين.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى النائب العام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للمنظومة العدلية، مشيرا إلى التقدم التشريعي الذي تشهده المملكة، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.
النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في الباحة - اليوم

تعزيز الشفافية والنزاهة

وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، ما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، وشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لاسيما الجرائم المالية والعابرة للحدود.
النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في الباحة - اليوم

كما أكد ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين. وحث على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.
يُذكر أن الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية. كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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