شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤكد ضرورة تعزيز النظام الدولي ليكون حصناً ضد الصراعات السياسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية ، على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً ضد الفوضى والصراعات ، وتوفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول ، في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

وأوضح وزير الخارجية إن الصراعات التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على التطلعات نحو الرخاء والتقدم ، لافتاً إلى أهمية التحلي بضبط النفس والحكمة والبصيرة في جميع الأفعال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات .

كما تطرق إلى دور المملكة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون ، وسعيها لبناء جسور التفاهم والتضامن التي تتجاوز الحدود والانقسامات ، للوصول إلى بيئة حاضنة للابتكار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم.

وجدد وزير الخارجية مطالبة بلاده ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل .