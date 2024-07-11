شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم ، مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية للشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية السيدة آن كلير لوجندر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور آل سعود مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور آل سعود مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية.