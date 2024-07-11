شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن بـ9 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.