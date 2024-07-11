شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تطلق 2895 برنامجاً توجيهياً وتوعوياً في صيف عسير والان نبدء بالتفاصيل

برامج تطوعية

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، برامج توعوية وتطوعية ضمن مشاركته في فعاليات صيف عسير 2024.وتركز البرامج والمحاضرات التوعوية والتوجيهية البالغ عددها 2895 على قيم الاعتدال والوسطية في الإسلام والولاء للوطن، وتستهدف المدن والمحافظات التي يرتادها المصطافون وزوار المنطقة.وينظم الفرع كذلك برنامج أحكام الأذان والإقامة الذي يستهدف 7000 مؤذن بمدينة أبها وجميع محافظات المنطقة.حيث يركز على مكانة المؤذن في الإسلام و شروط وسنن الأذان والإقامة, كما نفذ الفرع برامج تطوعية شارك فيها 44 متطوعاً واستفاد منها 200 مستفيد.