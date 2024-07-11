شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق": انخفاض معدل الحوادث بنسبة 92% في عدة تقاطعات حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جودة وسلامة

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق أن معدل الحوادث المرورية في عدد من تقاطعات الطرق حول المملكة انخفض بنسبة 92%، وذلك ضمن جهودها لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة وخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.وأوضحت "هيئة الطرق" أن هذا الانخفاض جاء نتيجةً لتركيب إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية في 149 تقاطعاً للطرق حول المملكة، في خطوة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية من خلال تحسين الرؤية الليلية وتحديد المسارات لمستخدمي الطريق بوضوح.كما أسهم استخدام الطاقة الشمسية للإنارة في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن مصادر الطاقة التقليدية.وبينت الهيئة، أنها راعت في تنفيذ الطرق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل إنارة الطرق والدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.إضافة إلى مواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف استراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق استراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض حوادث الوفيات على الطرق، وتطبيق عوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق.