شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية بتشاد والسودان وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,200 سلة غذائية في إقليم البحيرة بجمهورية تشاد، استفاد منها 7,200 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.

ووزع المركز أمس الأربعاء، 200 حقيبة إيوائية و 200 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 1.150 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م. مساعدة متضرري الزلزال في سوريا كما وزع المركز أيضًا 296 سلة غذائية و296 حقيبة صحية في منطقة الإصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب بالجمهورية التركية، استفاد منها 2,184 فردا بواقع 364 أسرة من متضرري الزلزال السوريين والأتراك، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.