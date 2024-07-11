شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الدمام والأحساء.. تعرف إلى الأماكن الأعلى حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن القيصومة سجلت 50 درجة مئوية.

وجاءت الدمام والأحساء في المرتبة الثانية وسجلتا 48 درجة مئوية، ثم رفحاء بـ47 درجة.

وبـ46 درجة مئوية، جاءت الرياض والقصيم ومكة المكرمة في المرتبة الرابعة.