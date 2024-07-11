شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عيادات جديدة لعلاج مرضى قصور القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

مركز القلب

الدمام - شريف احمد - دشنت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم, مشروع عيادات التمريض الممارس المتقدم لمتابعة وعلاج مرضى قصور القلب، في خطوة مميزة والأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن ممارس التمريض المتقدم هو ممرض مسجل حاصل على درجة الماجستير في التخصص الفريد من نوعه في الممارسة التمريضية المتقدمة، ما يمكنه من اتخاذ قرارات عالية المستوى في التقييم السريري، تشخيص الأمراض، وعلاج الحالات البسيطة والمعقدة.كما يتمتع بصلاحيات التنويم والخروج وإحالة المرضى وفقًا لتنظيمات المنشأة الصحية.وأبان أن إدارة التمريض تبنت المشروع تحديدًا في مركز القلب لأهمية الأمراض القلبية كونها السبب الأول للوفيات، وكون مدينة الملك عبدالله الطبية إحدى أكبر مراكز القلب في المنطقة الغربية.ومع تزايد النمو السكاني وزيادة الضغط على العيادات الخارجية وأقسام التنويم، أصبح من الضروري تفعيل دور الممرض الممارس في عيادات القلب لتوفير متابعة مستمرة للمرضى، ومنع مضاعفات الأمراض التي تؤثر على جودة الحياة، وتقليل عدد مرات التنويم ما يحسن عملية إدارة الحالات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتنويم المرضى وتقليل زيارات الطوارئ، ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمة، ودعم الكادر التمريضي من خلال تفعيل جميع أدواره بصفته ذراعَ تمكين جديد للتخصص وجعل بيئته جاذبة.وأفادت إدارة التمريض بأن المبادرة تعد بداية الانطلاق لمستقبل التمريض الممارس المتقدم، معربةً عن طموحها في توسيع نطاق هذا الدور ليشمل جميع مناطق المملكة، وفي تخصصات تتعدى حالات القلب إلى ما يتواكب مع تخصصات متعددة حسب توجهات المرحلة.