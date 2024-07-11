شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جازان تحذر من حسابات تدّعي ضمان القبول مقابل دفع مبالغ مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت جامعة جازان من الحسابات المجهولة التي تنشط على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والقروبات خلال فترة القبول وتروج لضمان القبول مقابل دفع مبالغ مالية.

جاء التحذير على لسان متحدثها الرسمي موسى محرق، والذى حذر أيضا من قيام تلك الحسابات بانتحال أسماء عدد من الموظفين والموظفات وطلب بياناتٍ شخصية من المتقدمين للقبول بهدف الاحتيال.

وأوصى المتحدث الرسمي للجامعة خريجي الثانوية العامة بالحذر من العمليات الاحتيالية وعدم التجاوب مع تلك الحسابات أو مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل مبالغ مالية، مؤكدا أن عملية القبول تتم إلكترونياً وبكل شفافية من خلال بوابة القبول وقنوات التواصل المعتمدة والمعلنة.