شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.



كما تشهد أماكن أخرى ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية، وهي الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.