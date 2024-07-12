شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
كما تشهد أماكن أخرى ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية، وهي الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
ويشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
كما تشهد أماكن أخرى ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية، وهي الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.