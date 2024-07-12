شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تعلن رصد مخالفات بانتخابات غرفة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن التقارير التقنية بشأن نتجة التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض كشفت عن استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وأكد المتحدث بأن الوزارة قامت وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وأضاف أن لجنة الانتخابات قررت استكمال إجراءات العملية الانتخابية بحيث يتم إلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحين، وإبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت وذلك بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م.

وأشار إلى أن التصويت يبدأ من الساعة 8 صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024 م، وينتهي الساعة 6 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024 من والإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت وإعادة فرز الأصوات وذلك بتاريخ 26 / 1 / 1446 هـ الموافق 1/ 8/ 2024م.