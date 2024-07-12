شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الموجة الحارة ورياح على الأجزاء الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.