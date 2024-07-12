شكرا لمتابعة خبر عن جولة المملكة تحط بـ فؤاد عبدالواحد و آمال ماهر في عروس المصايف الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ليلة طربية غنائية استثنائية ، أحيا النجمان آمال ماهر و فؤاد عبدالواحد ، اليوم الخميس ، حفلاً غنائياً بمدينة الطائف ضمن حفلات جولة المملكة ، وذلك برعاية برنامج جودة الحياة و تنظيم شركة بنش مارك .

وبدأ الحفل النجم فؤاد عبدالواحد حيث أدى مجموعة من أشهر أعماله ، أغنية ” أوعدك ارحل ” و أغنية ” حبيب الناس ” وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الحاضر

و جاء ختام الحفل الغنائي بالفنانة آمال ماهر التي أشعلت جمهور الطائف بباقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية و الطربية من أعمالها ، مثل أغنية ” قالو بالكثير ” ، و أغنية ” سكة السلامة ” .

و يستكمل النجمان حفلات جولات المملكة ، غدا الجمعة ، في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد في الساعة العاشرة مساء .