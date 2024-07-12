شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مريض بتقنية سحب الجلطات لأول مرة بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز من إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري تسبب له بجلطة رئوية .

ونجح الفريق الطبي في المستشفى من إنقاذ المريض بتقنية ذكية للقسطرة العلاجية لسحب الجلطات، وفقا لقناة الإخبارية.

وأوضح استشاري أشعة تداخلية وقسطرة في المستشفى، محمد شراحيلي، أنه تم نقل المريض فورا إلى قسم الطوارئ ومباشرة الحالة والبدء في علاجها.

ولفت إلى أنه المريض لم يستجيب للتدخل الدوائي وتم نقله إلى العناية المركزة، وتم سحب الجلطات باستخدام تقنية ذكية للقسطرة.

وأكد أن هذه التقنية تدعى ” تقنية ذكية للقسطرة العلاجية لسحب الجلطات، مؤكدا أن المريض تماثل للشفاء، منوها بأن هذه التقنية تساعد في علاج تضخم البروستاتا والأورام لدى النساء دون تدخل جراحي.