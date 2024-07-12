شكرا لمتابعة خبر عن التخصصي ينجح في نقل 3 قلوب وزراعتها لمرضى بأقل من 24 ساعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في نقل 3 قلوب من أبوظبي وجدة والرياض وزراعتها لمرضى في أقل من 24 ساعة.

وذكر زهير الهليس، كبير استشاريين جراحة القلب بالمستشفى أن من إحدى المستفيدات بالزراعة طفلة تدعى مي كانت تعاني من اعتلال في عضلة القلب.

ولفت إلى أنهم اضطروا لإنقاذ حياتها من خلال إدخال مضخة صناعية لكن لم تتحسن حالتها واحتاجت لزراعة، وحصلت في النهاية على متبرع من أبو ظبي متوفا دماغيا، وتمت العملية بنجاح.

وأوضح فراس خليل، استشاري جراحة القلب بأن العملية الأخرى تمت لمريض في منتصف العمر، وكان يعاني من فشل الأعضاء، وأجرى له مضخات ساعدته في العودة لعمله ولبيته لمدة عامين، وعندما توفر متبرع في جدة معه لحالة متوفى دماغيا تم عملية زراعة القلب به وحالته مستقرة.

ونوه بأنه تم أيضا في أقل من 24 ساعة إتمام ثالث عملية لزراعة القلب خلال 24 ساعة كانت لمريض كان لديه فشل للقلب، وزرع له قلب صناعي من 12 شهر.