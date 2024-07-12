السعودية | تصحيح البيانات شرط استمرار معاش الضمان

الخليج 365 - متابعات

ربطت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بين تصحيح بيانات المُستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو لدى الجهات ذات العلاقة واستمرار صرف المعاش في حال استيفائه لشروط الاستحقاق.

وأوضحت المنصة، أن الاعتراضات المنتهية هي الاعتراضات التي تمت الموافقة عليها وانتهت مدة فعالية قرار الموظف المعني بالاعتراض، على أن يتم إعادة دراسة أهلية المستفيد وفقاً للأسباب المختلفة بما في ذلك سبب الاعتراض المنتهي، وفي حال تبين أن السبب السابق لا يزال قائماً فإن الحالة تصبح غير مؤهلة.

وأشارت إلى أنه يجب على المُستفيد تحديث بياناته لدى مصدر المعلومات خلال هذه الفترة لتجنب تكرار عدم تأهله في المستقبل مرة أخرى.