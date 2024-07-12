السعودية | جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول في برامج التجسير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة الجوف، مواعيد القبول في برامج التجسير بالرسوم المدفوعة للعام الجامعي ١٤٤٦ هـ، التي تبدأ من الثلاثاء المقبل العاشر من محرم الجاري.

وحددت البرنامج الزمني لمواعيد القبول بفتح بوابة القبول يوم الثلاثاء 10 محرم وحتى السبت 14 محرم 1446 هـ وإعلان نتائج الترشح بتاريخ 24 محرم من العام الجاري، فيما ستتيح الجامعة فترة السداد من 24 محرم ولغاية الأول من صفر لعام 1446 هـ، وبداية العام الدراسي يوم الأحد 14 صفر 1446 هـ.

وتتيح الجامعة تخصصات مختلفة لبرنامج التجسير في التمريض، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل والاستثمار، عبر 5 كليات.

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