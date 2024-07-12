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السعودية | سفارة المملكة في بولندا تنظم فعالية احتفاءً باعتماد الأمم المتحدة يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظمت سفارة المملكة في بولندا فعالية ثقافية وتعليمية احتفاءً باعتماد الأمم المتحدة يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة بمبادرة من المملكة العربية لرفع مستوى الوعي بهذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة والتعريف بالجهود التي يقدمها البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

شارك في الفعالية، عدد من المسؤولين والبرلمانيين البولنديين والتوأم البولندي “داريا وأولغا”، ورئيس وطلبة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لتشجيع الحوار الثقافي والتعليمي بمدينة يانيكوفو البولندية، ونائبة عمدة المدينة، وعدد من الإعلاميين والدبلوماسيين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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