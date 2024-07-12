شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق ‬: انخفاض الوفيات 92% بعد إنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للطرق أن معدل الحوادث المرورية في عدد من تقاطعات الطرق حول المملكة انخفض بنسبة 92%، وذلك ضمن جهودها لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة وخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.

وقالت “هيئة الطرق” أن هذا الانخفاض جاء نتيجةً لتركيب إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية في 149 تقاطعاً للطرق حول المملكة، في خطوة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية من خلال تحسين الرؤية الليلية وتحديد المسارات لمستخدمي الطريق بوضوح.

كما أسهم استخدام الطاقة الشمسية للإنارة في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن مصادر الطاقة التقليدية.

وأكدت الهيئة، أنها راعت في تنفيذ الطرق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل إنارة الطرق والدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.