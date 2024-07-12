شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالميا.. المملكة تتفوق في مؤشر سعادة المغتربين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا بين أوائل الدول التي يشعر فيها المغتربون بالسعادة.
وذلك فق استطلاع استطلاع Expat Insider، الذي أجرته مؤسسة InterNations والذي يعد واحدًا من أكبر الاستطلاعات من نوعه.
وجاءت النتائج بالنسبة للدول الأكثر سعادة للمغتربين كالآتي:
في المرتبة الأولى جاءت الدنمارك، تلتها السعودية ثم بلجيكا وهولندا.
وفي المرتبة الخامسة أتت لوكسمبورج تلتها الإمارات ثم أستراليا فالمكسلك وإندونيسيا وفي العاشرة أتت النمسا.
وذلك فق استطلاع استطلاع Expat Insider، الذي أجرته مؤسسة InterNations والذي يعد واحدًا من أكبر الاستطلاعات من نوعه.
الدول الأكثر سعادة للمغتربينوفي أوائل عام 2024، شاركت المؤسسة أكثر من 12500 وافد في 174 دولة يمثلون 175 جنسية حول العالم، بأفكارهم حول كيفية العيش والعمل في الخارج.
وجاءت النتائج بالنسبة للدول الأكثر سعادة للمغتربين كالآتي:
في المرتبة الأولى جاءت الدنمارك، تلتها السعودية ثم بلجيكا وهولندا.
وفي المرتبة الخامسة أتت لوكسمبورج تلتها الإمارات ثم أستراليا فالمكسلك وإندونيسيا وفي العاشرة أتت النمسا.