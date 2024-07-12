شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التراث السعودية تتألق عالميًا.. "بيت الحرفيين" يفوز بجائزة ترانسفورم والان نبدء بالتفاصيل

بيت الحرفيين.. إرث يتجدد

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تتويج للإبداع

"Transform Awards MEA"

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الدمام - شريف احمد - فازت هيئة التراث بجائزة ترانسفورم العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 عن مشروع "هوية بيت الحرفيين".ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالعلامة التجارية للبيوت الحرفية التي تنفذها هيئة التراث في مناطق المملكة، حيث تستلهم الهوية ملامحها من النقوش والزخارف التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة.وكانت هيئة التراث أطلقت مبادرة "بيت الحرفيين" بهدف الحفاظ على الحرف اليدوية السعودية وتطويرها.وتشمل المبادرة إنشاء بيوت للحرفيين في عدة مواقع بالمملكة، مثل المدرسة الأميرية بالأحساء، وسوق المسوكف في عنيزة، وسوق الحرفيين في بريدة.وتهدف هذه البيوت إلى إبراز جمال الحرف اليدوية السعودية العريقة، وتطوير قدرات الحرفيين السعوديين، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز المهارات الحرفيةوفي إطار المبادرة، تم تشغيل عدة مواقع إضافية ، منها بيت الحرفيين بمحطة قطار تبوك، وبيت الحرفيين بحديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبيت الحرفيين بقصر أبوملحة بمنطقة عسير.ويركز كل موقع من هذه المواقع على حرف تقليدية محددة تميز المنطقة، مثل فن القط العسيري، وحياكة نسيج السدو، وصناعة المشغولات الخشبية والفخاريةوتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة للتوسع في دعم الصناعات الثقافية ومنتجات الحرف التقليدية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصةوتعتبر جائزة "ترانسفورم العالمية" أومن أبرز الجوائز التي تكرم التميز في تطوير الهوية المؤسسية وإعادة التسمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.تأسست الجائزة للاحتفاء بأفضل الممارسات في مجالات العلامة التجارية والاتصال البصري وتضم فئات متعددة تركز على التصميم والإبداع والتأثير الاستراتيجي. يتم تقييم المشاركات من قبل لجنة من الخبراء في مجالات التصميم والتسويق والاتصالويعكس الفوز بجائزة ترانسفورم العالمية عن مشروع "هوية بيت الحرفيين" التزام هيئة التراث بإبراز الهوية التراثية السعودية وتقديمها بشكل مبتكر يتماشى مع تطلعات الجمهور المستهدف.