شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح شديدة السرعة على جدة ورابغ والان نبدء بالتفاصيل

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طقس حار

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.