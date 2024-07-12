شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 274 كيلو من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع فرسان بمنطقة جازان تهريب 114 كيلوجرامًا من القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.