شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": إمكانية إصدار شهادة مطابقة الإرسالية بقطاع التجميل من بلد الشحن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إمكانية إصدار شهادة مطابقة الإرسالية من بلد الشحن عبر نظام "فسح منتجات التجميل"، بهدف تطوير رحلة المستوردين عبر أتمتة عملية تعيين شركات المطابقة وتقديم طلبات الفسح إلكترونيًا لتسريع إجراءات فسح شحنات منتجات التجميل. تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص وتشمل رحلة المستورد تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "غد"، وبعد ذلك تسجيل الدخول لنظام خدمات الفسح واختيار منتجات التجميل، وتعبئة بيانات نوع المنتجات التجميلية المراد استيرادها، وأخيرًا يكون الطلب تحت الدراسة وإجراءات الفسح لدى الهيئة قبل وصول الإرسالية للمنفذ.

وتهدف الخدمة التي تقدمها الهيئة إلى توحيد الإجراءات، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبّعها، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم، والوصول إلى جهات تقويم مطابقة أكثر، وإمكانية الردّ على ملاحظات واستفسارات جهات تقويم المطابقة والفسح المركزي، وسهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.

وبيّنت الهيئة أنه قد بلغ عدد مستوردي التجميل في النظام أكثر من 4 آلاف مستورد، وتجاوز عدد طلبات الفسح أكثر من 70 ألف طلب، فيما وصل عدد إصدار شهادات مطابقة الإرسالية أكثر من 50 ألف شهادة حتى الآن, داعية الراغبين في الحصول على طلب الفسح الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط.