شكرا لقرائتكم خبر عن التقاعد المبكر أو النقل.. خيارات رافضي الانتقال لـ "الصحة القابضة" والان نبدء بالتفاصيل

نقل التجمعات المستهدفة

إبرام عقد عمل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أنه بعد اجتياز معايير وأسس المفاضلة، وفي حال رغب الموظف في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، يصل إليه عرض وظيفي للبدء في إجراءات التحول، وإبرام عقد عمل عبر منصة "قوى" لمدة لا تقل عن سنتين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.وأوضحت في كتيب، نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك ينطبق أيضًا على من تبقى لبلوغه السن النظامي "60 عامًا" أقل من عامين، لافتةً إلى إضافة عدد من الأسئلة الواردة من منسوبي وزارة الصحة عبر اللقاءات التي تمت في التجمعات ومراكز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي.وذكرت الوزارة أنه عندما يجتاز موظف الخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة، وتجاوزت سنوات خدمته 25 عامًا، فإنه يُخير ما بين الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو نقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة المواد البسشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظف بعدم رغبته بالانتقال وإشعاره بقرارها.وأشارت إلى وضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناء على عددٍ من المعايير، والتي تشمل «المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء، تصنيف هيئة التخصصات» للمشمولين باللائحة الصحية، و«المؤهلات، الخبرات، تقييم الأداء» للكادر الإداري.ولفتت إلى العمل حاليًا على نقل التجمعات المستهدفة إلى شركة الصحة القابضة بشكل تدريجي، على أن يتلقى المنسوبون التابعون لتلك التجمعات رسالة عبر البريد الإلكتروني توضح إجراءات النقل.وشددت على أنه لا يوجد عمر معين للموظف لكي ينتقل إلى شركة الصحة القابضة، وكذلك لا توجد مؤهلات مستبعدة، لافتةً إلى الانتقال يتم على حسب جهة عمل الموظف الحالية بغض النظر عن ملاك الوظيفة.وفيما يتعلق بالعمال «منسوبي التشغيل الذاتي»، قالت عندما يختار الموظف معايير وأسس المفاضلة ويرغب في الانتقال، سيبرم عقد عمل عما كان يتقاضاه قبل الانتقال ويستمر اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.وأكدت الوزارة استهداف نقل موظفي مدينة الملك فهد الطبية من «منسوبي التشغيل الذاتي»، موضحةً أن المنسوب الموقوف حاليًا عن العمل ليس ضمن الفئة المستهدفة بالانتقال.وذكرت أنه عند البدء في إجراءات التحول، سيرسل للموظف عرض وظيفي لبدء إجراءات الانتقال، ويحق له الرد خلال 5 أيام عمل للبدء في إجراءات التحول وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر العرض مرفوضًا.وتابعت أن الموظف الذي يحمل مؤهلًا زائدًا، سيكون نقله وتعيينه على نفس الوظيفة الحالية التي يشغلها، ووفق المؤهل المسجل في النظام، وليس وفقًا للمؤهل الزائد.وأشارت الوزارة إلى صرف مكافأة للمنسوبين التابعين لنظام الخدمة المدنية، تُحتسب على أساس 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة، على أن لا يتجاوز مجموع ما يصرف للموظف 4 رواتب أساسية.وأضافت: تبرم شركة الصحة القابضة عقد عمل وفقًا للنظام الوظيفي المعمول به، لموظف التشغيل الذاتي المجتاز لمعايير وأسس المفاضلة، والراغب في الانتقال، ويعد اشتراكه في التأمينات مستمرًا، وخدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.وأكدت إبرام عقد عمل لموظف التشغيل الذاتي، عند الانتقال، وفق النظام الوظيفي المطبق، ووفق الأجور والمزايا المعمول بها، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا وتعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.ولفتت إلى أحقية موظف الخدمة المدنية، الذي تصل مدة خدمته 23 سنة، ويرغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، وإكمال سنتين، في الاستفادة من خدمته السابقة للتقاعد المبكر، وأن الخدمة تُعتبر مكملة، ويمكن الاستفادة منها بالتقاعد المبكر.وبيّنت أنه في حال اجتياز الموظف التابع للخدمة المدنية معايير وأسس المفاضلة، ورغب في الانتقال إلى شركة الصحة القابضة، وبلغت خدمته 25 سنة وأكثر، فإنه يخير بين الإحالة إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة.وذلك وفقا للفقرتين «2 ب» و«3» من قرار مجلس الوزراء 616 وما يلي ذلك بعد الانتقال فإنه يتم وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في شركة الصحة القابضة وتعتبر الخدمة مكملة ويمكن الاستفادة منها في التقاعد المبكر.