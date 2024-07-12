شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدم المركزي: التبرع بالدم ينشط النخاع ويقلل الجلطات والان نبدء بالتفاصيل

التبرع بالدم

الدمام - شريف احمد - أكد المختص ببنك الدم المركزي حسن العاقول، أن التبرع بالدم يفيد في تعزيز صحة البدن ونيل الثواب من الله، فالتبرع بالدم يمنح الجسم فوائد عدة منها تنشيط النخاع وتقلل احتمالية الإصابة بالجلطات وتزيد في معدل الأكسجين داخل الجسم.وأوضح أن رحلة التبرع بالدم تبدأ بعملية التسجيل برقم الهوية الوطنية أو الإقامة، وينظر لتاريخ المتبرع هل له تبرعات سابقة خلال الفترة الفائتة أو لا، ثم يجيب المتبرع على بعض الأسئلة.ثم الخطوة الثانية فحص الدم، وينظر إلى نسبة التركيز للدم، بعدها قياس العلامات الحيوية وقياس الضغط، ثم المرحلة الثالثة يتوجه لطبيب الحملة مراجعة الأسئلة مع المتبرع وسؤاله عن أي استفسارات والإجابة على الأسئلة من موانع التبرع وإيجابيات التبرع وهل هو مستعد للتبرع، ومعرفة مدة النوم للمتبرع ومعرفة نوعية الأكل، والوزن المثالي للتبرع وهذه أسئلة عامة.وقال العاقول: بعدها يتوجه المتبرع إلى منطقة التبرع، ونأخذ تقريبا نصف لتر من السوائل من المتبرع، وهي ليس لها تأثير على جسم الإنسان.وأكد أن التبرع يأخذ من 5 إلى 10 دقائق تقريبا خلال التبرع، وبعد التبرع ننصح المتبرع أن يأخذ كمية كافية من السوائل وخاصة في الأجواء الحارة، ويجب الالتزام بعدم ممارسة الأعمال بجهد عالي وذلك خلال 4 الساعات الأولى بعد التبرع.وبين، أن من الممكن أن نقسم وحدة الدم الذي تبرع بها المتبرع إلى 3 وحدات، وذلك من خلايا دم حمراء، وصفائح دموية، وبلازما، فيمكن أن تنقل ما يتبرع به المتبرع إلى 3 مرضى ويستفيد منها في ذلك، وبالنسبة لفترات التبرع من الممكن أن تكون بين التبرع والآخر 8 أسابيع كأدنى حد، وكل متبرع خلال الفترة هذه يمكن أن يتبرع من جديد.وختم العاقول بقول أن من أهداف حملات التبرع بالدم هي نشر ثقافة التبرع التطوعي، ورفع مخزون بنوك الدم في جميع الفصائل وخاصة الفصائل النادرة، لذلك ندعو الجميع بالتبرع بالدم للفائدة الصحية ونيل الثواب من الله، وندعو خاصة من يملك الفصائل النادرة لإثراء بنوك الدم من الفصائل النادرة والمرغوب فيها .