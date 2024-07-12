شكرا لمتابعة خبر عن أقدم ممرضة بعرعر تروي قصة إقناعها بنات مدينتها بالعمل في التمريض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت بشرى الحازمي أقدم ممرضة في عرعر تروي قصة إقناعها الكثير من بنات مدينتها بالعمل في التمريض.

وقالت الحازمي، في لقاء مع برنامج Mbc فى اسبوع : ” عملت بالتمريض لأكثر من 30 سنة، عاصرت خلالها تطورات كثيرة للافضل فى المجال الصحى سنة خلفها سنة، وعاصرت اجيال من التمريض”، مضيفة: ” كان عملى فى البداية بالتمريض فى المشفى وايضا بجانب العمل من المنزل ما جعلنى عربى أجيال فى هذا المجال”.

بدايات الحزمة فى العمل بالتحريض لم تكن سهلة، لكنها تخطت ذلك وأقنعت الكثير بالعمل فى التمريض، روت عنها وقالت: ” فى البداية كان الأمر صعب لدى بعض العوائل، لكننا بالبنان تجاوزنا ذلك”، وتابعت: ” ان تعاملنا مع المريض ليس بصفة مرضه بل نتعامل معه كأم او أخ أو أخت مع حد من العائلة، لأنه مردود لنا فى أبنائنا وأقاربه”.