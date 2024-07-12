شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق 7 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق رئيس مجلس الوزراء على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق 7 سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند “ثالث عشر” من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 7-2-1440.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية وزير الداخلية في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة «البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق» لمدة سبع سنوات.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «88» وتاريخ 1440/2/7، وبعد الاطلاع على المذكرة المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق «تنمية»، عام 2018 بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية لضمان استعادة المستوى المعيشي لهم والعمل على تحسينه، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والتدخلات التنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة وفق أفضل الممارسات الدولية.