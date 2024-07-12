شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط لتسجيل أسماء مكة والمدينة والحرمين الشريفين كعلامة تجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز، قراراً باعتماد ضوابط طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر اليوم الضوابط وهي أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين و أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا) أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها و ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

وتسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية المسجلة وفقاً لهذه الضوابط أو أي تصرفات نظامية أخرى وثالثاً ، يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

ولا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم وخامساً، يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

يذكر أن هذه الضوابط تسرى على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.