شكرا لقرائتكم خبر عن 52 درجة.. مكة المكرمة الأعلى في الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين المتحدث؛ عن دخول الربع الثاني من فصل الصيف والمتبقي من نهايته أرصادياً 50 يوماً؛ مع تسجيل منطقة مكة المكرمة 52 درجة مئوية.
وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة بـ درجة 2 مئوية عن المعدل على المناطق الشمالية و 1.5 درجة مئوية على منطقتي الرياض والشرقية. لمعرفة موعد الانتهاء This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتوقع استمرار تأثير الموجة الحارة إلى يوم غدٍ، واحتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق بأعلى من المعدل، وغزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والجنوبية.
وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة بـ درجة 2 مئوية عن المعدل على المناطق الشمالية و 1.5 درجة مئوية على منطقتي الرياض والشرقية. لمعرفة موعد الانتهاء This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#طقس_المملكة.. استمرار الموجة الحارة ورياح على الأجزاء الساحلية#اليوم | #الحالة_الجوية | #درجات_الحرارة | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) July 12, 2024
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طقس السعوديةوبين أن مدينة القيصومة صعدت اليوم إلى 50 درجة مئوية في الظل؛ فيما استقرت درجة الحرارة عن الـ 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.
وتوقع استمرار تأثير الموجة الحارة إلى يوم غدٍ، واحتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق بأعلى من المعدل، وغزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والجنوبية.