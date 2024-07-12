شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المركز خلال الفترة من 4 وحتى 10 يوليو 2024م، 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة اليمنية خدماتها الطبية لـ 1.429 مستفيدا خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 692 مريضًا، وعيادة الباطنية 299 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 438 طفلاً.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 349 فردًا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.334 شخصًا، فيما راجع قسم الملاحظة 374 مستفيدًا، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,105 سلال غذائية و 1,105 سلال نظافة لمتضرري الزلزال السوريين والأتراك في منطقة الإصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب بالجمهورية التركية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.