37 مليون إجازة مرضية حتى يونيو

وبلغ إجمالي المواعيد في منصة صحتي خلال الربع الأول من العام الحالي، 212.8 مليون موعد، وإجمالي المسجلين 30 مليونا، وسجلت الوصفات الطبية 89.6 مليون وصفة، بينما بلغ إجمالي مراكز الرعاية الأولية 2218 مركزا، و237 مستشفى في 172 مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي الصيدليات 4784 صيدلية.
خدمات ومواعيد
37 مليون إجازة مرضية
212.8 مليون موعد
7.5 ملايين موعد عن بعد مكتمل
1.9 مليون موعد مع فريقي الطبي
89.6 مليون وصفة طبية صادرة
2218 مركز رعاية أولية
237 مستشفى
4784 صيدلية
6.4 ملايين مستفيد من المؤشرات الحيوية
100 ألف مسجل في حملات المشي.
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