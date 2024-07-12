37 مليون إجازة مرضية حتى يونيو

سجلت الإجازات المرضية الصادرة عبر منصة صحتي 37 مليون إجازة مرضية حتى شهر يونيو الماضي، وسط تقديم 47 خدمة، وفاقت المواعيد عن بعد مكتمل، المواعيد مع الفريق الطبي، حيث بلغ إجمالي المواعيد عن بعد مكتمل 7.5 ملايين موعد، مقابل 1.9 مليون موعد مع فريقي الطبي، في وقت بلغ إجمالي المستفيدين من خدمة المؤشرات الحيوية 6.4 ملايين مستفيد، وتسجيل 100 ألف مسجل في حملات المشي، وذلك وفقا لتقرير صحتي حتى شهر يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي المواعيد في منصة صحتي خلال الربع الأول من العام الحالي، 212.8 مليون موعد، وإجمالي المسجلين 30 مليونا، وسجلت الوصفات الطبية 89.6 مليون وصفة، بينما بلغ إجمالي مراكز الرعاية الأولية 2218 مركزا، و237 مستشفى في 172 مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي الصيدليات 4784 صيدلية.

خدمات ومواعيد

37 مليون إجازة مرضية

212.8 مليون موعد

7.5 ملايين موعد عن بعد مكتمل

1.9 مليون موعد مع فريقي الطبي

89.6 مليون وصفة طبية صادرة

2218 مركز رعاية أولية

237 مستشفى

4784 صيدلية

6.4 ملايين مستفيد من المؤشرات الحيوية

100 ألف مسجل في حملات المشي.