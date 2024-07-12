شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: 50 يوماً متبقية على انتهاء الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ عن دخول الربع الثاني من فصل الصيف والمتبقي من نهايته أرصادياً 50 يوماً؛ مع تسجيل منطقة مكة المكرمة 52 درجة مئوية.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة بـ درجة 2 مئوية عن المعدل على المناطق الشمالية و 1.5 درجة مئوية على منطقتي الرياض والشرقية.

ولفت إلى أن مدينة القيصومة صعدت اليوم إلى 50 درجة مئوية في الظل؛ فيما استقرت درجة الحرارة عن الـ 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.

ونوه باستمرار تأثير الموجة الحارة إلى يوم غدٍ، واحتمالية هطول الأمطار على جميع المناطق بأعلى من المعدل، وغزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والجنوبية.