شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإخلاء الطبي بـ"الدفاع" يطلع على برامج مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

البرامج التطوعية

الدمام - شريف احمد - زار وفد من منسوبي إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع أمس الأول، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، والتقى الوفد خلالها مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئة بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر.واطّلع وفد وزارة الدفاع على مشاريع وبرامج المركز التي نفذ منها حتى الآن منها 2.973 مشروعاً في 100 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها من القطاعات الحيوية، بالتعاون مع 187 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً.كما اطّلع الوفد الزائر على البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية، ومشروع الأطراف الصناعية، فضلاً عن البرامج التطوعية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 685 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً وطبياً نفذت في 44 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون و 490 ألف فرد، وتم من خلالها إجراء أكثر من 168 ألف عملية جراحية، فضلاً عن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.وأبدى الوفد الزائر إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي تنتهجها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، التي أسهمت في تلبية المتطلبات الأساسية للمحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم.