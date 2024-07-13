شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يعزز الأمان المالي لأسر المشتركين المتوفين والان نبدء بالتفاصيل

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شروط استحقاق معاش الوفاة

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الدمام - شريف احمد - كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نظام التأمينات الجديد للعام 1445 هـ.ويتضمن النظام مجموعة من الأحكام المتعلقة باستحقاق معاش الوفاة لأفراد عائلة المشترك المتوفى.وأوضحت المؤسسة الشروط والأحكام المتعلقة بهذا المعاش وكيفية توزيعه بين المستحقينوفقاً للنظام الجديد، إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة.وذلك بشرط أن يكون المشترك المتوفى توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة، ويتم احتساب معاش الوفاة وفقاً لأحكام حساب المعاش المنصوص عليها في النظام

أما في حال توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وكان قد استوفى مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفق أحكام النظام.

كما يحق لأفراد عائلة صاحب المعاش المستحق وفق أحكام النظام الحصول على هذا المعاش في حال وفاته.

حماية حقوق الأرامل والأبناء

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الأحكام والقواعد التنظيمية

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ويشمل تعريف أفراد العائلة المستحقين للمعاش كل من الأرمل أو الأرملة، حيث يتم وقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.كما يشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، ويمدد الحد الأقصى للسن حتى الرابعة والعشرين إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية.وللمجلس الإدارة في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها التمديد بعد هذه السن.وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة وذلك إلى حين زوال عجزهمويشمل المستحقين أب وأم المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.وللمجلس الإدارة في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة وذلك إلى حين زوال عجزهمفيما يخص توزيع المعاش، ينص النظام على أنه إذا كان المستحق واحداً، يمنح 50% من المعاش. أما إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون 75% من المعاش ويتم توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم. وعند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلةوأكدت المؤسسة أن اللائحة تحدد الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة، مما يضمن حقوق كافة المستحقين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على المعاشات المستحقةتهدف هذه التعديلات إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأسر المشتركين المتوفين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة في حالة وفاة العائل الرئيسي للأسرة