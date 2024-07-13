شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متفاوتة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.كما نبّه المركز من هطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والريث، والداير، والحرَّث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.إضافةً لتنبيهه من أتربة مثارة ورياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج على محافظتي الدرب، وبيش، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.